Pamukkale Belediyesi’nin proje okulu dualarla açıldı

PAMUKKALE Belediyesi eğitim konusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Arsası hayırseverler tarafından bağışlanan yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışı okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeği ile yapıldı.

HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Yapımı tamamlanan ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretime başlanan okulun açılışı, Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde gerçekleşen törenle gerçekleşti. Törende açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bizim bir hayalimiz vardı. Pamukkale ilçemize çok güzel bir okul kazandırmak istiyorduk. O dönem eski milletvekillerimizden Salih Erdoğan abimiz yanımıza geldi. Muhammet Serter Amcamızın arazisinin imam hatip okulu yapılması için bağış yapmak istediğini bize iletti. Nihat Zeybekci Bakanımız ve Osman Zolan Başkanımız sayesinde okul yapmaya uygun bir alan önümüze sunuldu. Yüce rabbim işimizi kolay eyledi. Pandemi diyerek bahanenin arkasına saklanmadık, 1 yıldan kısa sürede inşaatımızı tamamladık. İnşallah bu eğitim yuvamız hayırlara nasip olsun diyorum" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP