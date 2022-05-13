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Haberler Denizli Altıncı katın balkon demirlerine asılı kaldı

Altıncı katın balkon demirlerine asılı kaldı

13.5.2022

Altıncı katın balkon demirlerine asılı kaldı
DENIZLI'DE ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan 17 yaşındaki genç kız, çevrede toplanan kalabalığa korku dolu anlar yaşattı. Pamukkale 15 Mayıs mahallesindeki olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K. (17), apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkon demirlerinin dışına çıktı. Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler hava yatağı açarak önlem aldı. Ekiplerin çabası sonucu ikna edilen kız, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SEBAHATTİN ALP
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