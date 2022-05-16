Prefabrik ev ilanıyla dolandırıyorlardı

Denizli'de "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun önlenmesi amacıyla ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, internet üzerinde bulunan prefabrik ev ilanları aracılığı ile prefabrik ev yapılması konusunda vatandaşlar ile anlaşan ve anlaşma sonrası paranın bir kısmının alan 2 şüphelinin, bahanelerle 30 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlara paralarının geri vermeyen ve haksız kazanç elde eden 2 şüpheli, Denizli merkezli Ankara'da yapılan koordineli operasyonla yakalandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.