  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Silah kaçakçısında ele geçirilenler şaşırttı

Silah kaçakçısında ele geçirilenler şaşırttı

Denizli’de 2 kaçakçıdan 70 bin dolma sigara ve litrelerce sahte alkol, 1 şüpheliden ise 2 tabanca ve 1064 adet fişek ele geçirildi.

İHA

16.05.2022, 18:03

Silah kaçakçısında ele geçirilenler şaşırttı

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri - Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu" çerçevesinden adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve aramalarda; 70 bin adet kaçak dolma sigara, 169 litre sahte alkol ele geçirildi.



Öte yandan silah kaçakçısından ise 2 tane ruhsatsız tabanca ve iş yerinde yapılan aramada 1064 adet fişek ele geçirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA