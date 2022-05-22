Denizli’deki Işıklı Gölü görüntüsüyle hayran bıraktı

Yurt içi ve dışındın çok sayıda turistin ziyaret ettiği Çivril Işıklı gölünde 2022 yılı Nilüfer sezonu tekne turlarının 1 Haziran'dan itibaren bir ay süre ile devam edeceği belirtildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren göl gezisi için Seraserli ve Beydilli mahallelerinde tekne turları düzenleniyor.