İZMİR HAVA DURUMU 15 NİSAN ÇARŞAMBA | İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 15 Nisan Çarşamba güncel hava durumu

Ege Bölgesi'nin gözde şehirlerinden İzmir'de bahar etkisini sürdürüyor. Konak başta olmak üzere kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklık değerleri mevsim ortalamalarına yakın seviyelerde seyrediyor. Peki 15 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde İzmir'de hava nasıl? Yağış bekleniyor mu? İşte günün detaylı hava durumu…
GÜN İÇİNDE SICAKLIK 23 DERECEYE KADAR YÜKSELİYOR
Meteorolojik verilere göre günün ilerleyen saatlerinde hava daha da ısınıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sabah saatlerinde daha serin hissedilen hava, öğleden sonra yerini ılık ve keyifli bir atmosfere bırakıyor.
Rüzgarın genel olarak hafif esmesi ve maksimum hızın 14–16 km/sa seviyelerinde kalması, açık hava planları için oldukça elverişli bir ortam sunuyor.
AKŞAM SAATLERİNDE SERİNLİK ARTIYOR
Gün batımının ardından İzmir'de hava yeniden serinlemeye başlıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar düşerken, geceye doğru bu değer 17 derece civarında seyrediyor. Nem oranının yüzde 80'in üzerine çıkması ise özellikle hassas bünyeler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
İzmir'de önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları etkili olacak. İşte kısa vadeli tahminler:
16 Nisan Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25°C'ye kadar çıkıyor
17 Nisan Cuma: Çok bulutlu, en yüksek 22°C
18 Nisan Cumartesi: Bulutlu ve serin, rüzgar hızında artış bekleniyor
19 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 22°C civarında