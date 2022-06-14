Kuyudan çifte cinayet çıktı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran akşamı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan iki genç için başlatılan arama çalışmasından acı bir haber geldi. Gözaltına alınan Mustafa Akköse'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin öldürüldükten sonra Serinhisar ilçesinde bir su kuyusuna atıldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri su kuyusunda arama çalışması başlattı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın (17), 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. Anne Yalçın çekmecede bulunan cüzdanından alabileceğini söylemesi üzerine Yalçın cüzdandan 20 TL alarak evden otomobiliyle ayrıldı. İsmail Yalçın, akşam saatlerinde otomobiliyle Serinhisar'a geldi. Burada arkadaşı Hasan Akköse (19) ile buluşarak kent merkezine gitti.

"ARABA YIKIYORUM" DEDİ

Oğlunun eve dönmemesinden şüphelenen baba Adnan Yalçın oğlunu telefonla aradı. Babasına arabayı yıkadığını ve geleceğini söyleyen İsmail Yalçın'a o saatten sonra bir daha ulaşılamadı. Baba Yalçın karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiklerini daha sonra Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiği belirlendi.

KAN İZLERİ BULUNDU

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarına iz takip köpekleri de katıldı. İz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanda İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'ye ait izler buldu. Çevrede yapılan aramada İsmail Yalçın'a ait otomobil, Bardak Damları bölgesinde kaportası açık halde, lastiklerinin önüne taş konulmuş bir şekilde bulundu. Otomobilden 200 metre ileride ise parçalanmış halde 2 adet cep telefonu ve kan izleri tespit edildi.

Yapılan aramalarda kayıp iki gence ulaşılamazken jandarma ve polis telefonlar üzerinde yaptığı incelemede Hasan Akköse'yle telefonda son görüşen iki kişinin kız arkadaşı ve kuzeni Mustafa Akköse olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, "Telefonu sakın kapatma. Mustafa bizi öldürüyor" dediği ortaya çıktı.

KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Akköse'nin ilk ifadesinde ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye av tüfeğiyle ateş ettiğini daha sonra olay yerinden kaçtığını, bu kişilere ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Fakat yapılan çapraz sorgulamada Mustafa Akköse kendisine gösterilen deliller karşısında gençleri kız meselesi yüzünden tartıştıktan sonra öldürdüğünü ve su kuyusuna attığını itiraf etti.

KUYUDA KAZI YAPILIYOR

Katil zanlısının verdiği bilgiler doğrultusunda Serinhisar'da bulunan su kuyusunda arama çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri 30 metre uzunluğunda ve bir kişinin ancak inebildiği kuyunun dibinin taş doldurularak kapatılmış olduğunu tespit etti. Su kuyusunda iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

GÖZALTI SAYISI 9 OLDU

GENÇLERİN son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse'nin kuzeni Mustafa Akköse'nin ardından olayla ilgileri olduğu düşünülen 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 9 şüphelinin sorgusuna devam edilirken, ilk gözaltına alınan kişi olan Mustafa Akköse'nin amcasını öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl önce cezaevine girdiği ve pandemi izniyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAGLADI?

SU kuyusundaki çalışmaları endişeli gözlerle takip eden yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı. Fenalık geçiren aile bireylerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İsmail Yalçın'ın annesinin "Biz çocuğumuzu göreceğiz. Benim yavrumu kuyudan mı çıkarıyorlar. Hiç mi canınız acımadı. Bu küçücük cana kıyılır mı. Bu canileri gören olmadı mı, bu çocukları görmediniz mi" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

SEBAHATTİN ALP