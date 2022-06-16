İki gencin cesedi kuyudan çıkarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öldürülüp, gömüldükleri belirtilen İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse'nin (19) üzeri toprak ve kaya parçaları ile doldurulmuş cesetleri su kuyusunda bulundu. Gelen itirafın ardından ekipler, 30 metre derinliğindeki kuyunun boşaltılmasına karar vermişti.



OTOPSİ YAPILACAK

2 ekskavatör ve 1 kepçe yardımıyla başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürüldü. 2 gencin cesedine dün 05.00 sıralarında ulaşıldı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin bulunmasından sonra Mustafa Akköse, "Hasan ile kız meselesi yüzünden geçimsizlik vardı, alacak verecek yüzünden de tartışmıştık. Mangal bahanesiyle çağırdım, İsmail Yalçın ile geldi. Biraz içtik, tartışma çıktı. Pompalı tüfekle Hasan Akköse'yi başından, kaçmaya çalışan İsmail Yalçın'ı sırtından vurdum" dedi. Akköse cesetleri bir gün sakladıktan sonra ertesi gün cansız bedenleri kuyuya attığını söyledi. Üzerlerine benzin döküp ateşe veren Akköse, 8 arkadaşıyla taş ve toprakla kuyuyu doldurduklarını anlattı. Mustafa Akköse'nin 10 yıl önce amcasını öldürdüğü, cezaevinden korona virüs izniyle çıktığı öğrenildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇİFTE cinayetle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mustafa Akköse'nin aralarında bulunduğu ve kuyuya taş ve toprak taşıyarak dolduran 7 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



■ SEBAHATTİN ALP