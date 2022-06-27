Denizli’de koç saldırısı can aldı! Talihsiz adam kurtarılmadı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde koçun kafa attığı çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), evinin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yıldız'ı ağır yaralı olarak Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarından ardından Yıldız'dan kötü haber geldi. Talihsiz adamın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



Öte yandan vaktinin büyük kısmını hayvanlarına ayırdığı öğrenilen Ahmet Yıldız'ın, koçun kafa atması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.

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