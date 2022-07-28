Cenaze yolundan cenazeleri döndü

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü. Kaza, önceki gün saat 14.00 sıralarında Denizli- Muğla karayolu Hırka Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli'den Muğla yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan sürücü Berkay Arıca (32) ile araçta bulunan babası Necati Arıca (52) ve amcası Aydın Arıca (50), Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Necati Arıca, Berkay Arıca ve Aydın Arıca doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ACI ÜSTÜNE ACI YAŞADI

ELAZIĞ'DA kuaförlük yapan Necati Arıca'nın, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan oğlu Berkay Arıca ve çiftçilik yapan ağabeyi Aydın Arıca ile memleketleri Elazığ'dan, Marmaris'te polis memuru olarak görev yapan kardeşleri Metin Arıca'nın vefat eden eşi İpek Arıca'nın cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Eşinin cenazesine gelen 2 ağabeyi ile yeğenini trafik kazasında kaybeden Metin Arıca, acı üstüne acı yaşadı. SEBAHATTİN ALP