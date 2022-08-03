Denizli Honaz'da yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Tekkanat, 90 yaşındaki annesi Emine Tekkanat'a karşı tutumuyla herkese örnek oluyor. Bakıma muhtaç annesine son 10 senedir itinayla bakan Tekkanat, annesini kucaklayarak bindirdiği tekerlekli sandalyesiyle ilçeyi gezdiriyor. Annesinin altını temizleyen Tekkanat, hayattaki tek varlığının banyosunu da yaptırıyor, temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

"BENDEN BAŞKASI YOK"

Kirada oturdukları evin başköşesine annesi için yatak hazırlayan Tekkanat, annesine bakmak uğruna çalışmaya gidemiyor, evlenip yuva dahi kuramıyor. Yıllarını sadece annesine adayan hayırlı evlat, kendilerinin de bu durumu bir gün yaşayacaklarına dikkat çekerek, evlatlık görevini yerine getirdiğini anlattı.

Tekkanat, aynı durumu kendisinin de yaşayabileceğini söyleyerek, "Annemin günlük yemeğini yediriyorum ve banyosunu yaptırıyorum. Ona bakmayı kendime görev edindim. Çünkü annemin benden başka bakanı yok. Beraber kalıyoruz. 10 yıldan fazladır anneme bakmaktan evlenemedim ve işe gidemedim. Ona canım kurban olsun. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bizler de bu yaşlara gelip aynı durumlara düşeceğiz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP