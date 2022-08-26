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Haberler Denizli Çürümüş ceset parçalarının kimliği ortaya çıktı! Meğer 5 yıldır aranıyormuş

Çürümüş ceset parçalarının kimliği ortaya çıktı! Meğer 5 yıldır aranıyormuş

Geçtiğimiz günlerde Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlada gömülmüş ceset parçaları bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 5 yıldır kayıp olarak aranan 50 yaşlarındaki kişiye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26.08.2022, 16:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 16:44

Çürümüş ceset parçalarının kimliği ortaya çıktı! Meğer 5 yıldır aranıyormuş

Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.



Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay'a ait olduğu ortaya çıktı. Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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