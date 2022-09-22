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Haberler Denizli Helikopter kazası 2 can aldı, geriye hatıraları ve anıları kaldı!

Helikopter kazası 2 can aldı, geriye hatıraları ve anıları kaldı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınını söndürebilmek için yola çıkan helikopter düştü. Helikopterin enkaz yığınına döndüğü kazada kahreden detay dikkat çekti. Helikopterin içinde bulunan kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, Georgii Onuchin, Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve hayatını kaybeden 2 Rus'un geçen sene Denizli'de mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerden ise geriye fotoğrafları ve anıları kaldı.

İHA

22.09.2022, 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 12:26

Denizli'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman kahramanlarından geriye fotoğrafları kaldı. Kazada helikopterde bulunan 7 kişiden 5'inin ise geçen sene Denizli'de beraber görev yaptığı ortaya çıktı.

Orman yangınını söndürmek için havalanan helikopter düştü: 2 ölü var!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu'ndan havalanan helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı düştü.

Orman yangınını söndürmek için havalanan helikopter düştü: 2 ölü var!

Kaza sonrası Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybetti.

Orman yangınını söndürmek için havalanan helikopter düştü: 2 ölü var!

Yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem hastanelere kaldırıldı.

Orman yangınını söndürmek için havalanan helikopter düştü: 2 ölü var!

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Georgii Onuchin, İgor Turkov ve Ömer Kaan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaptan İlya Ivesenkhıo ve Denizli Devlet Hastanesi'nde bulunan Kenan Erdem'in ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Orman yangınını söndürmek için havalanan helikopter düştü: 2 ölü var!

KAHREDEN DETAY

Helikopterin enkaz yığınına döndüğü kazada kahreden detay ortaya çıktı. Helikopter içinde bulunan kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, Georgii Onuchin, Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve hayatını kaybeden 2 Rus'un geçen sene Denizli'de mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerden ise geriye fotoğrafları kaldı.

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