Helikopter kazası 2 can aldı, geriye hatıraları ve anıları kaldı!

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Georgii Onuchin, İgor Turkov ve Ömer Kaan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaptan İlya Ivesenkhıo ve Denizli Devlet Hastanesi'nde bulunan Kenan Erdem'in ise durumunun kritik olduğu belirtildi.