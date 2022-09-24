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Haberler Denizli Akan trafikte akrobasi! Trafik magandası sürücülere kabusu yaşattı!

Akan trafikte akrobasi! Trafik magandası sürücülere kabusu yaşattı!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde E.S. isimli trafik magandası, akan trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Motosikleti üzerinde yaptığı akrobatik hareketler ve zaman zaman attığı makaslarlarla yüzlerce kişinin haytını riske atan maganda, diğer sürücüler tarafından anbean kaydedildi. Dehşet anları kameralara işte böyle yansıdı...

İHA

24.09.2022, 12:29

Denizli'de akan trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan genç, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Akan trafikte akrobasi! Trafik magandası sürücülere kabusu yaşattı!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesinde meydana geldi.

Akan trafikte akrobasi! Trafik magandası sürücülere kabusu yaşattı!

Edinilen bilgilere göre; Ali Aygören Bulvarı üzerinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki motosiklet, akan trafikte tehlike saçtı.

Akan trafikte akrobasi! Trafik magandası sürücülere kabusu yaşattı!

Plakası katlanan motosikletle bulvar boyunca akrobasi hareketler yapan trafik magandası, bir süre motosikletle yan oturarak seyir etti.

Akan trafikte akrobasi! Trafik magandası sürücülere kabusu yaşattı!

Attığı makaslarla zaman zaman hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, kendisini kayıt alan diğer araçtaki vatandaşlar tarafından da korkuyla izlendi.

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