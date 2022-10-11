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Haberler Denizli Minik Oğuz, babasının devirdiği traktörde öldü

Minik Oğuz, babasının devirdiği traktörde öldü

Denizli Acıpayam’da baba Ali ve oğlu Oğuz Atay odun toplamak için traktörleriyle yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam, şarampole yuvarlanan traktörden yaralı kurtulurken, 8 yaşındaki oğlu Oğuz, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

11.10.2022

Minik Oğuz, babasının devirdiği traktörde öldü

Denizli'de önceki gün odun toplamak için yola çıktığı traktörüyle şarampole yuvarlanan adam yaralanırken, yanındaki 8 yaşındaki oğlu ise kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba oğulun yakınları sinir krizi geçirdi. Korkunç kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler mahallesinde meydana geldi. Ali Atay, oğlu Oğuz Atay ile birlikte 19 NA 523 plakalı traktörüyle Çağan Yaylası'na odun toplamak üzere yola çıktı. Seyir halinde olan traktör, Çağman mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Baba Ali Atay, devrilen traktörden yaralı olarak kurtulurken, 8 yaşındaki oğlu Oğuz Atay ise traktörün lastiğinin altında kalarak can verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

LASTİĞİN ALTINA SIKIŞTI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı baba Altay'a ilk müdahaleyi yaparken, 8 yaşındaki oğlu Oğuz'un ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Acıpayam İtfaiyesi ekipleri, traktör tekerinin altında ezilerek yaşamını yitiren Oğuz Atay'ın cansız bedenini uzun süren uğraşların ardından çıkardı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarını tamamlaması üzerine küçük çocuğun cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Talihsiz kazayı ve acı haberi duyan Atay yakınları ise olay yerinde göz yaşlarına boğuldu. Ölen Oğuz'un ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri aileye yardımcı oldu. Kaza sonrası devrilen traktör, bölgeye çağrılan kepçe yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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