Denizli’ye yeşil bayrak gururu

Dünyanın en iyi parklarının tescillendiği, 1996 yılından beri İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından belirlenen Yeşil Bayrak Ödülleri bu yıl da sahibini buldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce dünyanın en iyi parkları arasına giren İncilipınar Parkı'nın yanında Çamlık ve Adalet Parkı için de "2022 Yeşil Bayrak" başvurusu yaptı.



ÇOK ÖZEL BİR PROGRAM

1996 yılından beri İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için ortaya konan Yeşil Bayrak Ödülleri kısa süre önce açıklandı. Çeyrek asırdan fazladır sürdürülen ve 17 ülkede uygulanan özel program kapsamında İncilipınar, Çamlık ve Adalet Parkı 8 farklı kriterde yapılan değerlendirmede Yeşil Bayrak ödülü almaya hak kazandı. İncilipınar Parkı söz konusu ödülü Türkiye'de ilk kez 2018 yılında kazanmıştı. Türkiye'nin ilk Yeşil Bayraklı parkı İncilipınar bu gururu 2019, 2020 ve 2021 yılında da sürdürmeyi başarmıştı. Bir zamanlar hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorlanılan, vatandaşların güzel vakit geçirebileceği parkların olmadığı Denizli'den bugün dünya kentleriyle yarışan bir şehir haline geldiklerini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, "Tüm bu güzellikleri birlikte başardık" dedi.







TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇALIŞMA

Türkiye'nin ilk Yeşil Bayrak ödüllü İncilipınar Parkı'nın ardından Çamlık ve Adalet Parkı'nın da aynı ödüle layık görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Denizli'miz park ve yeşil alan çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Mutluyuz, gururluyuz ve ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsak Denizli'miz için, insanımız için yapıyoruz. Çünkü Denizli'miz her şeyin en güzeline ve en iyisine layık."



■ SEBAHATTİN ALP