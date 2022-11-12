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Haberler Denizli Denizli'de büyük skandal! Tarihi eserle bahçe duvarı yaptılar!

Denizli'de büyük skandal! Tarihi eserle bahçe duvarı yaptılar!

Denizli'nin Çivril ilçesinde milattan sonra 4'üncü veya 6'ncı yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen insan yüzü figürlü tarihi mezar taşının bahçe duvarında kullanıldığı ortaya çıktı. Bahçe duvarının bulunduğu tarlada inceleme yapan ekiplerin kemik parçaları tespit etmesi üzerine, mezar taşı korunmaya alındı.

İHA

12.11.2022, 17:11

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bahçe duvarında kullanıldığı ortaya çıkan ve milattan sonra 4'üncü veya 6'ncı yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen, insan yüzü figürlü tarihi mezar taşı, Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Denizli’de büyük skandal! Tarihi eserle bahçe duvarı yaptılar!

Çivril'de veteriner hekim Sadık Kılıçaslan, Özdemirci Mahallesi'nde yürüdüğü sırada, evin bahçe duvarındaki yüz figürlü taşı fark etti. Kılıçaslan, taşın fotoğraflarını çekerek AFAD arama- kurtarma teknisyeni olan ve aynı zamanda kaya resimleri üzerine araştırmalar yapan Ümit Şıracı'ya gönderdi. Bölgeye giden Şıracı da durumu Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çiftçi tarafından tarlada bulunan yüz figürlü mezar taşının, tarihi eser olduğu fark edilmeden, bahçe duvarında kullanıldığı öğrenildi. Taşın bulunduğu tarlada inceleme yapan ekipler, kemik parçaları olduğunu da tespit etti. Ekipler, yüz figürlü taşı ve kemik parçalarını korumaya aldı.

Denizli’de büyük skandal! Tarihi eserle bahçe duvarı yaptılar!

Ümit Şıracı, yaklaşık yarım metre uzunluğundaki mezar taşının uzmanlarca milattan sonra 4'üncü veya 6'ncı yüzyıllara ait olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, "Taşı duvardan söküp, Beycesultan Kazı Başkanlığı'na teslim ettik. Üzerinde bir yazı yok. Tamamen insan yüzlü bir taş. Örnekleri Moğolistan, Altay, Kazakistan'ın belli bölgelerinde görülüyor. Oradaki kültürün buralara taşınması ilginç. Yapılacak çalışmalarla ne olduğu kesin olarak ortaya çıkacaktır" dedi.

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