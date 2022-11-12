Denizli’de büyük skandal! Tarihi eserle bahçe duvarı yaptılar!

Çivril'de veteriner hekim Sadık Kılıçaslan, Özdemirci Mahallesi'nde yürüdüğü sırada, evin bahçe duvarındaki yüz figürlü taşı fark etti. Kılıçaslan, taşın fotoğraflarını çekerek AFAD arama- kurtarma teknisyeni olan ve aynı zamanda kaya resimleri üzerine araştırmalar yapan Ümit Şıracı'ya gönderdi. Bölgeye giden Şıracı da durumu Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çiftçi tarafından tarlada bulunan yüz figürlü mezar taşının, tarihi eser olduğu fark edilmeden, bahçe duvarında kullanıldığı öğrenildi. Taşın bulunduğu tarlada inceleme yapan ekipler, kemik parçaları olduğunu da tespit etti. Ekipler, yüz figürlü taşı ve kemik parçalarını korumaya aldı.