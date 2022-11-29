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Haberler Denizli Tavas’ta 120 deve arenaya çıktı

Tavas’ta 120 deve arenaya çıktı

29.11.2022

Tavas’ta 120 deve arenaya çıktı

DENİZLİ'DE Tavas Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen Deve Güreşleri, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nden gelen yaklaşık 120 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşler, pehlivan develerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yörük kültürünü yaşatmaya ve nesillere aktarmaya devam eden Tavas Belediyesi himayesindeki deve güreşleri önceki gün Altınova'da gerçekleştirildi. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Altınova'da deveciliğin geçmişi 1953 yılına dayanmakta ve o yıllarda 250'yi aşkın deve bulunmaktaydı" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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