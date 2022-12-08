Karısını bıçak zoruyla kaçırdı! Bayılan kadına dehşeti yaşattı

Denizli'deki krokunç olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ö.B. isimli kadın, eşi C.B. ile aralarında yaşanan tartışma sonrası baba ocağına sığındı. Elindeki bıçakla kayınpederinin evine gelen C.B., tehditler savurarak eşini zorla araca bindirdi.



Otomobilde eşini darp ederek bayıltan koca C.B., bölgeden uzaklaştı. Bağrış seslerini duyup sokağa inen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, aileden aldığı bilgiler doğrultusunda kocanın gidebileceği yerleri araştırmaya aldı.



BOŞ ARAZİDE TARTIŞIRKEN BULUNDU

Ekipler ilk öncelikle gittiği kocanın Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinde hiçbir ize rastlayamadı. Yaşanabilecek bir kadın cinayetinin önlenmesi üzerine tüm kolluk kuvvetlerine bilgi verildi. Her yeri arayan ekipler, aileden aldığı bilgi doğrultusunda Eskihisar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çifti tartışırken buldu. Şüphelinin elinden bıçağı alan jandarma ekipleri, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kızlarının bulunduğunu duyan aile ise derin bir nefes aldı.

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