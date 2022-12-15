Edebiyat öğretmeni genç Zühal’in şüpheli ölümü

Denizli Merkezefendi'de görev yapan edebiyat öğretmeni, yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yeni Türk Dili yüksek lisansını tamamladıktan sonra özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Zühal Bekiş (35), yakınları tarafından Merkez Efendi mahallesinde kaldığı apartta ölmüş halde bulundu. Gözyaşlarına boğulan yakınlarının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede genç öğretmenin kendi canına kıymış olabileceği değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP