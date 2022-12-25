Ege’nin en büyüğü olacak! Honaz Tüneli’nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ege ve Akdeniz'deki önemli şehirlerin bağlantı noktası olacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tünelleri, Ocak ayının ilk haftasında trafiğe açılması planlanıyor.

İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla, Uşak, Ankara güzergahında, önemli geçiş noktası olacak olan Cankurtaran Mevkiinde 2011 yılında başlayan çalışmalar sona erdi. Şehiriçi trafiğini rahatlatacak olan Honaz Tüneli seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.

Sabah'tan Bayram Coşkun'un haberine göre, Denizli Çevre Yolu ve 5,3 km'lik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 km, seyahat süresi 18 dakika kısalacak. Yakıttan yıllık 128,5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

Son çalışmaların yapıldığı tünel 2023 yılının Ocak ayının ilk haftasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşü hizmete açılaması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak! Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı