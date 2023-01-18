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Haberler Denizli Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Denizli'de hırsızlık iddiasıyla cezaevine giren anne ve üvey baba, 45 gün sonra döndükleri evlerinde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Kızlarının cansız bedeniyle karşılaşan aile gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemeri ışığında, genç kızın yakıın zamanda hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, talihsiz kızın şeker hastası olduğu ve uyuşturucu kullandığı öğrenildi.

İHA

18.01.2023, 13:26

Denizli'de hurdacılıkla uğraşan ve hırsızlık iddiasıyla girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edilen anne ile üvey baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kıraathaneleri bulunan ve hurdacılık da yaptıkları öğrenilen üvey baba A.K. ile eşi N.K., hırsızlık iddiasıyla cezaevine girdi.

Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Yaklaşık 45 gün cezaevinde kalan çift, sabah saatlerinde evlerine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızları Tubanur Kurnaz'ın (21) cansız bedenini gören çift, gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Kurnaz'ın yakın zamanda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Cansız bedenin çıkacağı sırada aile yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğulurken, üvey baba ise tabuta sarıldı. Çalışmaların ardından aile üyeleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Cezaevinden çıkan anne-babaya acı şok! Kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar!

Öte yandan; şeker hastası olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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