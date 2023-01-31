Murat bebeğin katilleri vahşeti sahiplenmedi

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yaşanan vahşet tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİLER

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde yaşayan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 9 aylık E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Murat bebeğin, işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarpıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi.

Olayın ardından üç çocuğunu evde bırakarak kaçan anne Güler K. (27), saklandığı apartta yakalandı. Detaylandırılan soruşturma kapsamında, bebeğin ölümüyle ilgileri olabileceği düşünülen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Günlerdir sorguda olan 4 şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Murat bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmedikleri öğrenildi.

Öte yandan, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen bebeğin kesin ölüm nedeni, Antalya'dan gelecek olan detaylı adli tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi. Murat bebeğin ölü bulunduğu evin uyuşturucu müptelaları tarafından kullanıldığı kaydedildi.

SEBAHATTİN ALP