“Yatırımları kıskanıyorlar”

CHP Denizli Miletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın "Denizli'ye yapılan yatırımlarda kamu kaynakları israf ediliyor" iddiasına AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'den cevap geldi. Güngör, " AK Parti iktidarının Denizli'ye yaptığı yaptırımları kıskanıp çekemiyorlar" dedi. Denizli'deki yatırımları değerlendiren AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizlimizin ihtiyacı olan şehir içi trafiğimizi de büyük ölçüde rahatlatacak olan Honaz Tüneli Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açıldı. Bunun paralelinde Denizli -Aydın otobanımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yüzde 65'i tamamlandı ve 2024 yılında hizmete açılması planlanmakta. Şehir Hastanesi'nin inşaatı da devam ediyor. Projelendirilen Denizli Stadı'da en modern statlardan olacak" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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