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Haberler Denizli Denizli'de 386 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Denizli'de 386 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu. Felaketten kurtulan 386 depremzedeye Denizli'de sağlık hizmeti verildi.

İHA

14.02.2023, 16:48

Denizli’de 386 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından, depremzedelerin tedavileri devam ediyor. Depremzedeleri ağırlayan iller arasında bulunan Denizli'de de vatandaşların tedavileri devam ediyor.

Konuyla ilgili verileri paylaşan Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, "Pamukkale Üniversitesi, il merkezi ile ilçelerde bulunan devlet hastaneleri ve özel hastaneler vasıtasıyla toplam 386 depremzede vatandaşımıza sağlık hizmeti verilmiştir. An itibarıyla depremzede vatandaşlarımızın 28'i tedavi edilmiş olup, 12'sinin tedavisi devam etmektedir. 346 afetzede vatandaşımız ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir" denildi.

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