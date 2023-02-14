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Haberler Denizli Motosikletin üstünde sürücüsü ölü bulundu

Motosikletin üstünde sürücüsü ölü bulundu

Denizli'de tarlasına gitmek için motosikletiyle evden çıkan Ramazan Ceylan'ın yol kenarında cansız bedeni bulundu. Kullandığı motosiklet üzerinde cesedi bulunan şahsın, kalp krizi nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

İHA

14.02.2023, 16:43

Motosikletin üstünde sürücüsü ölü bulundu

Denizli'nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana gelen olayda, Ramazan Ceylan, Alfaklar Mahallesindeki tarlasına gitmek için sepetli motosikletiyle yola çıktı. Ardından yoldan geçen vatandaşlar, Ceylan'ı motosikletinin üstünde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölü bulunan adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vücudunda kesici ve darp izlerine rastlanılmayan sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü düşünülüyor.

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