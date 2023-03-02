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Haberler Denizli Kürtaj iddiasıyla 18 yaşında vahşice katledilmişti... Hamile olmadığı ortaya çıktı!

Kürtaj iddiasıyla 18 yaşında vahşice katledilmişti... Hamile olmadığı ortaya çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi Elif I. (18) ile tartışan Ahmet Emre I. (24), tartışmayı ayırmaya çalışan babasını bıçakladıktan sonra saçından sürükleyerek boş bir araziye götürdüğü eşini karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak vahşice katletmişti. Cinayet aletiyle birlikte jandarmaya teslim olduktan sonra tutuklanan cani koca, kendisinden habersiz çocuğunun aldırıldığı için cinayeti işlediğini söylemişti. Yapılan otopside Elif I.'nın hamile olmadığı ve çocuğunu aldırmadığı ortaya çıktı.

İHA

02.03.2023, 14:04

Denizli'de 18 yaşındaki eşini acımasızca öldüren katil koca hakkında tamamlanan iddianamede müebbet hapis cezası istenirken, kürtaj nedeniyle katledilen kadının hamile olmadığı ortaya çıktı.

Kürtaj iddiasıyla 18 yaşında vahşice katledilmişti... Hamile olmadığı ortaya çıktı!

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif I. (18) ile tartışan Ahmet Emre I. (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet I.'yı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre I., daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kürtaj iddiasıyla 18 yaşında vahşice katledilmişti... Hamile olmadığı ortaya çıktı!

AİLESİNİN İZNİYLE EVLENMİŞ
Cinayet kurbanı olan Elif I.'nın, tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre I. ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kürtaj iddiasıyla 18 yaşında vahşice katledilmişti... Hamile olmadığı ortaya çıktı!

Olayın ardından tutuklanan katil koca hakkında iddianame hazırlandı. Eşini kürtaj tartışması nedeniyle öldürdüğü itiraf eden kocanın, kendisinden habersiz çocuğunun aldırıldığı için cinayeti işlediğini söylediği iddianamede; hayatını kaybeden kadının yapılan otopsisinde ise hamile olmadığı ve çocuğunu aldırmadığı ortaya çıktı. Zanlı hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaması talep edilirken, dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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