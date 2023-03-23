Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

BALKONDAN BALKONA ATLADI AMA CİNAYET BÜRODAN KAÇAMADI

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili aradan geçen 2 yılı aşkın süre sonra sır perdesi aralandı.