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Haberler Denizli Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 yıl önce evinin önünde pusuya düşürülerek öldürürelen doğal gaz tesisatçısı Burak Durma'nın cinayet zanlıları, seneler sonra film gibi bir kovalamacayla yakalandı. Cinayetin baş şüphelisi balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalışsa dahi, o ve 6 şüpheli cinayet büro ekipleri tarafından yakalanmanın önüne geçemedi.

İHA

23.03.2023, 10:18

Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçı Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili olarak 1'i kadın 7 şüpheli, 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Sır cinayetin balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalışan baş şüphelisi ve ona yardım ettikleri iddia edilen 6 kişi, cinayet büro ekiplerinin takibinden kaçamadı.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Olay, Denizli'de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşten evine dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna (27), aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli ve şüpheliler, olayın ardından kayıplara karıştı.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

BALKONDAN BALKONA ATLADI AMA CİNAYET BÜRODAN KAÇAMADI
Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili aradan geçen 2 yılı aşkın süre sonra sır perdesi aralandı.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Denizli'de dedektif gibi iz süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın baş şüphelisi Mesut Ü. ve ona yardım ettiği ileri sürülen şüphelilerin yerini Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tespit etti.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Operasyon için düğmeye basan ekipler, evin etrafını çevirerek baskın yaptı. Bu esnada polislerin geldiğini gören baş şüpheli Mesut Ü., balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerine yakalandı.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Apar topar gözaltına alınan Mesut Ü. ve 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

YÜZLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR
Gözaltına alınırken yüzlerini gizlemeye çalışan şüpheliler sessizliğini korurken, şüphelilerden biri ise neden kaçtınız sorusuna "Sana ne" derken, "Pişman mısınız?" sorusunu ise yanıtsız bırakıldı.

Pusu kurup öldürmüşlerdi! 2 yıllık sır perdesi aralandı!

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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