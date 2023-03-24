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Denizli'de traktör kazası: 1 ölü

Denizli'de bir genç sürücü tarladan traktörle evine dönmeye çalışırken kaza yaptı. Traktörün şarampole devrilmesi sonucu ise altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA

24.03.2023, 17:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 17:50

Denizli’de traktör kazası: 1 ölü
Denizli'nin Buldan ilçesinde tarladan dönen genç sürücü, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Buldan Yenicekent Mahallesi Dilbor mevkiinde bağında çalıştıktan sonra evine dönmekte olan Alihan Yurdakul(19), kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cansız beden morga kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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