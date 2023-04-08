Katil kocadan ‘gaipten ses duydum’ savunması

Denizli'de eşi tarafından kürtaj yaptırdığı iddiasıyla öldürülen Elif Irmak cinayetinin ilk duruşması görüldü. Katil zanlısı A.E.I. cinayet öncesi gaipten sesler duyduğunu öne sürdü. Mahkeme başkanı sanığın mahkemede verdiği ifade ile hazırlık soruşturması sırasında verdiği ifadedeki tutarsızlıkları işaret ettiğinde, "İfade verdiğimde aklım başımda değildi" diye cevap verdi ve 10 yıldır uyuşturucu kullandığını, son üç yıldır da psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Sanığın olay günü bıçakladığı babası şikayetçi olmazken, annesi de oğlunun bağımlı olduğunu doğruladı.



40 GÜN İŞE GİTMEMİŞ

Elif Irmak'ın ailesinin avukatı Kübra Kenanoğlu, "Kız kırk gün boyunca işe gitmiyor. Telefonunu kullanmıyor. Muhtemelen evde zorla tutuluyordu. Sanığın ve ailesinin suçtan kurtulmak için bu şekilde ifade verdiğini düşünüyoruz" dedi. Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilmesine karar verdi.



SEBAHATTİN ALP

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