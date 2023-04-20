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Haberler Denizli Hastane yolunda kahreden son! 100 metre kala kalbine yenik düştü

Hastane yolunda kahreden son! 100 metre kala kalbine yenik düştü

Son dakika... Denizli’de rahatsızlanınca kendi aracıyla yola çıkan 39 yaşındaki sürücü, hastaneye 100 metre kalan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA

20.04.2023, 12:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 12:55

Hastane yolunda kahreden son! 100 metre kala kalbine yenik düştü

Denizli'deki korkunç olay, sabah saat 06.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre; evinde rahatsızlanan Temel Baş (39), acil servise gitmek üzere 20 BJ 132 plakalı aracıyla yola çıktı. Denizli Devlet Hastanesine 100 metre kala kalp krizi geçiren Temel Baş, güçlükle aracını park etmeyi başardı. Sürücünün aracın içeresinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.



Hastaneye ulaşmasına metreler kalan kalp krizi geçirdiği belirlenen Temel Baş, acil sağlık görevlilerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından acil servise ulaştırıldı. Doktorların hayat döndürmek için zamana karşı yarış verdiği Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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