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Haberler Denizli Denizli'de eş zamanlı operasyonlarda onlarca uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de eş zamanlı operasyonlarda onlarca uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Kent genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

24.04.2023, 17:48

Denizli’de eş zamanlı operasyonlarda onlarca uyuşturucu ele geçirildi
Denizli'de son bir haftada yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 11 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, bayram boyunca uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 105 gram eroin maddesi, 14 gram esrar maddesi, 11 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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