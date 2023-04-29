Beceriksiz CHP’li Ilçe Baskanı istifa ettirildi

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerinin listesini geç teslim eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti. Arpacı'nın istifasını CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum açıkladı. Arpacı'nın yerine CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'na İsmail Gözlükaya seçildi. Arpacı, listeyi son gün 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, 5 dakika gecikmişti. İl Seçim Kurulu'nun kararına göre CHP Pamukkale'de 300 sandıkta görev alamayacak.

SEBAHATTİN ALP