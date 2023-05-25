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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! 4 kişinin öldüğü rampada zincirleme trafik kazası

Denizli'de feci kaza! 4 kişinin öldüğü rampada zincirleme trafik kazası

Denizli Buldan'da sık sık kazaların yaşandığı güney rampası, dün 4 kişilik ailenin canını aldı. Olay tazeliğini korurken aynı rampa bu kez de zincirleme kazaya neden oldu. Son zamanlarda artan kazalar tepkilere yol açarken, sürücüler karayolu ekiplerinden gerekli önlemlerin almasını talep etti.

İHA

25.05.2023, 13:52

Denizli’de feci kaza! 4 kişinin öldüğü rampada zincirleme trafik kazası

Denizli'nin Buldan ilçesinin sınırları içinde bulunan ve Manisa - Denizli Karayolu üzerinde Güney rampası olarak adlandırılan yolda kazaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 kişilik ailenin yaşamını yitirdiği noktada aradan 1 gün geçmesine rağmen yine kaza oldu. Denizli istikametine doğru seyir ettiği sırada E.Ç. (47) idaresindeki tır, S.U. kontrolündeki kamyonete ve B.Ö. hakimiyetindeki (46) otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.U. (47) ve araç sürücüleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yapılan çalışmaların ardından sürücülerin ayakta tedavi gördüğü kazada yolcu konumunda bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Ardından araçlar yoldan kaldırılarak trafiğin akışı normale çevrildi.

Öte yandan; Güney rampası dahil olmak üzere Denizli'ye doğru giden karayolunda son zamanlarda artan kazalar tepkilere yol açarken, sürücüler karayolu ekiplerinden gerekli önlemlerin almasını talep etti.

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