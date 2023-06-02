Denizli’yi sel vurdu

Denizli'de önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Akköy Mahallesinde sele neden olurken, suyun dağdan sürüklediği ağaç parçaları mazgalları tıkayınca taşkın yaşandı. Karahayıt ve Akköy mahallerinden geçen Uzunpınar Deresi taştı, iki mahallede sokak ve caddeler su ve çamur altında kaldı. Karahayıt Mahallesinde derenin yanındaki bir restoran ve ev de su altında kaldı.

ÇALIŞMA YAPILDI

Akköy Mahallesinde de ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Eskihisar Mahallesi yolunda da karayolunun çökmesi sonucu bir TIR'ın dorsesi çukura düştü. Dere yatağındaki bazı ahırlardaki küçükbaş ise sel nedeniyle sürüklenerek boğuldu. Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yollarda temizleme çalışması başlatırken, itfaiye ekipleri ise su basan evlerde pompalarla çalışma başlattı. Öte yandan, jandarma ekipleri de taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağaldı.

Denizli'de turizmin gözde noktalarından biri olan Karahayıt'ta sel felaketi yaşandı. Ağaçların bile devrildiği görüldüğü o anlarda selin kısmi yıktığı bir restoran sular altında kaldı. Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde girişinde bulunan yolda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Yağış nedeniyle çöken yolu fark etmeyen Ferhat Şahin (51), idaresindeki 20 ZU 144 plakalı parke taşı yüklü kamyonla dev çukura düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri yolu kapatarak kamyonun kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araç düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

AYDIN'DA YAĞIŞ SONRASI YOL ÇÖKTÜ

AYDIN Efeler'de aşırı yağış sonrası çöken yolda oluşan çukura bir araç saplandı. Aydın'da günlerdir devam eden etkili yağış, Koçarlı, Germencik, Nazilli ve İncirliova başta olmak üzere birçok yerde hayatı zora soktu. Önceki gün öğle saatlerinde başlayan etkili yağış sonrası Efeler İlçesi Işıklı Bulvarında yol çöktü. Yolda seyir halinde olan bir pikap çukura saplandı. Pikabın çukura girmesiyle büyük panik yaşayan sürücü, o anları görüntüledi.