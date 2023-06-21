Denizli firmaları dünya ile buluştu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın önderliğindeki Denizli heyeti, bu yıl 95 firmayla boy gösterdiği Hometex 2023 Fuarı'ndan döndü. Fuarda üyelerini yalnız bırakmayan ve stantları tek tek dolaşan DTO Başkanı Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak, üyelerimizi her ay dünyanın dört bir tarafındaki farklı farklı fuarlara gönderiyoruz. Denizlili firmalarımızı, dünya ile buluşturuyoruz. Ana amacımız, bu sayede Denizli'mizin ihracatını daha da artırmak" dedi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili tekstilcilerin en önemli organizasyonlardan biri olarak gördüğü ve her yıl büyük bir hazırlık yaparak katıldığı İstanbul'daki Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Hometex 2023'te yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti; fuar ve sektörleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan'a Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yanı sıra aynı sektörde yer alan DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ile DSO Başkanı Selim Kasapoğlu eşlik etti.

"FUARLAR ÖNEMLİ"

Başkan Erdoğan, fuardaki temaslarıyla ilgili değerlendirmesinde, fuarların DTO'nun öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Fuarlara bakış açılarının sektörlerin son yıllardaki hızlı yol almasındaki en önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "Tüm Türkiye'de üyelerini devlet desteğiyle dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara götüren odaların başında geliyoruz. Fuarların, sektörlerimizin ilerlemesinde ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamalarındaki en önemli etkenlerden biri olduğuna inanıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak sektörlerimizin istihdamını, üretimini ve ihracatını artırabilmelerinin önünü açmak için üyelerimizi her ay dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara gönderiyoruz; biz de onları yalnız bırakmıyor eşlik ediyoruz. Sektör bazlı gidiyoruz ve hemen hemen tüm sektörlerimizi kapsıyoruz. En az katıldığımız gönderdiğimiz üye sayısı 30. Bazen de 50 hatta 60'a yakın firmamızla gidiyoruz. Amacımız Türkiye ekonomisine katkı sağlamak; Denizli'mizin ihracatını, işini, istihdamını ve üretimini en iyi noktaya taşımak" dedi.

MÜCADELE RUHU

Denizli Milletvekili Şahin Tin ise Denizli iş dünyasının mücadeleci ruhunun şehrin kalkınmasında kilit rol oynadığını söyledi. Milletvekili Tin, "Pandemi dönemi tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Ama biz bu sayede bunu fırsata çevirmeyi başardık. Pandemi ile geçen iki yıllık dönemde üreticimiz, ihracatçımız Avrupa'daki yakın ülkelere satışlarını artırarak, iyi bir gelir elde etti. Denizli olarak mücadeleci bir ruhumuz var; bundan dolayı iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Bu dönemde, herkesin her yaptığına her katkısına ihtiyacımız var. Taş üstüne taş koyan, ülkesi için yürüyen, koşan; vatanı, bayrağı, vatandaşı, milleti ve devleti için çalışanlara müteşekkiriz" dedi.