Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli’de sahnede

Denizli'de restorasyonu tamamlanan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alacak. Laodikya Batı Tiyatrosu'nda düzenlenecek ücretsiz konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği ve "Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor" projesi ile restorasyonunu tamamladığı 2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu tarihi bir günü daha yaşayacak.

ETKİNLİK İÇİN OTOBÜSLER KALKACAK

Nisan ayında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlililerle buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Başkan Zolan, Laodikya Antik Kenti'nde restore ettikleri Batı Tiyatrosu'nda konser vermeye davet etmişti. Bu çerçevede 23 Haziran Cuma saat 21.00'de gerçekleşecek ücretsiz konsere tüm tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.Bu özel organizasyona katılım için saat 17.30'dan itibaren Laodikya'ya girişlerin ücretsiz olacağı belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Laodikya Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 17.30'dan itibaren yarım saat aralıklarla saat 20.00'a dek KYK önü, Valilik önü, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Zafer Gazozları önü ve Adalet Parkı'ndan ücretsiz otobüsler ile ulaşım desteği sağlayacak.