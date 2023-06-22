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Haberler Denizli Terk edilen bu dostlar için yuva aranıyor

Terk edilen bu dostlar için yuva aranıyor

Bakım ve tedavileri süren köpeklere yuva arayışında olduklarını belirten HEPAD Kurucusu Emre Demir, “Geldiklerinde tanınmaz ve ruhsal olarak çöküntü halindeydiler” dedi.

SEBAHATTİN ALP
Terk edilen bu dostlar için yuva aranıyor
DENİZLİ'DE sahiplerinin terk ettiği terrier, golden, cooker ve samoyed cinsi 20 evcil köpek korumaya alınıp, Bursa'daki Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) gönderildi. Denizli'de, terrier, golden, cooker ve samoyed cinsi 20 evcil köpek, sokağa terk edilmiş bulundu. Köpekler, hayvanseverler tarafından muhafaza altına alınıp Bursa'daki HEPAD'ın çiftliğine gönderildi. Köpekler, kısırlaştırılmasının ardından HEPAD'a ait çiftliğin köpek parkına konuldu. Son 1 hafta içinde yaklaşık 50 evcil köpeğin terk edildiğini ve köpekleri sokaklardan topladıklarını söyleyen HEDAP Kurucusu Emre Demir, bakım ve tedavileri süren hayvanlar için yuva aradıklarını belirtti.
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