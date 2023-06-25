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Haberler Denizli Denizli'de sokak ortasında vahşet! Karısına mesaj atan kişiye önce arabayla çarptı, sonra pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'de sokak ortasında vahşet! Karısına mesaj atan kişiye önce arabayla çarptı, sonra pompalı tüfekle öldürdü

Denizli Çivril'de meydana gelen korkunç olayda gözü dönen adam karısına mesaj atan kişiye önce aracıyla çarptı daha sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

İHA
Denizli’de sokak ortasında vahşet! Karısına mesaj atan kişiye önce arabayla çarptı, sonra pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'nin Çivril İlçesinde Savran Mahallesi ile Sökmen Mahallesi arasında korkunç bir cinayet gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'ın yanına giden Gökhan Ö., onu yolda motosikletiyle ilerlerken fark edip aracını üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle Şahan yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü.

Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Savran Mahallesinden olan Hüseyin Şahan'ın bekar, Sökmen Mahallesinden olan Gökhan Ö.'nün ise eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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