Denizli’de, gazino önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 04.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki gazinonun önünde meydana geldi. Deniz Karakaş ve arkadaşı Muhammet A. (28) ile kendileri gibi müşteri oldukları gazinodan çıkan, aralarında geçmişe dayalı husumet olan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş. tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle Deniz Karakaş ile Muhammet A. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra gazinoya dönen 2 arkadaş, yanlarındaki pompalı tüfekle, mekandan çıkan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş.'ye ateş etti. Diğer 3 kişinin de tabancalarla karşılık vermesiyle yaşanan çatışmada Deniz Karakaş ile Ayhan K. ve Murat Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Deniz Karakaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı belirlenen Muhammet A. ile Samet Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.