ADÜ’de organ nakli skandalı yargıda

Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, geçen yıl üniversitedeki görevinden istifa ederek özel bir hastanede görev yapmaya başladı. Yılmaz ile birlikte aynı dönemde nakil yapan Doç. Dr. Mahir Kırnap da bir süre önce ADÜ'den istifa etti. İki doktorun istifası üzerine hastanede organ nakli ameliyatları dururken Sağlık Bakanlığı ADÜ'nün organ nakli ruhsatını askıya aldı. ADÜ Rektörlüğü, başlatılan soruşturmada Doktor Erdem Barış Cartı'nın hastane kayıt sistemlerindeki değişikliği kamu yararı gözeterek yaptığını hükmederek skandalın üzerini kapatmak isterken dosya Danıştay'a taşındı. Danıştay ise ADÜ Rektörlüğü'nün aldığı kararı bozarak Doktor Cartı hakkında kamu davası açılmasına karar verdi. Erdem Barış Cartı, Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.