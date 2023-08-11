Şehit Uzm. Çavuş Özek, Denizli’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

Şehidin babası Ayhan (53), annesi Aysel (48), ağabeyi Ali Özek ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi Alanyazı Meydanı'nda İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidim sen hakkını helal eyle bize" sloganları attı.

Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Uzman Çavuş Kemal Özek'in cenazesi, 1981 yılında Kırklareli'de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının düşmesi sonucu şehadete ulaşan ve şehidin adını taşıdığı, babasının amcası Kemal Özek'in mezarının bulunduğu Beyler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Erdal Sertuğ Telli, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdür Vekili Halil Dirik, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ün yanı sıra, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.