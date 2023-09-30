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Haberler Denizli 20 milyonluk tesis çürümeye terk edildi

20 milyonluk tesis çürümeye terk edildi

SEBAHATTİN ALP
20 milyonluk tesis çürümeye terk edildi

Denizli'ye nefes olan, 2018 yılında yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Ornaz Vadisi'nin içerisinde yer alan 'restoran ve cafe binası' kaderine terk edildi. 350 metre kare kapalı alana sahip olan ve içerisinde otopark ve bahçe yer alan bina atıl durumda bekliyor. AK Parti döneminde 'restoran ve cafe' olarak yapımı tamamlanan ve sadece iç tefrişatı seçim sonrasına bırakılan bina, belediyenin CHP'ye geçmesi sonrası kaderiyle baş başa bırakıldı.

CEZALANDIRIYORLAR

Kaderine terk edilen milyonluk bina önünde açıklamada bulunan Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Bu binanın AK Parti döneminden kalması nedeniyle yapılmadı, bu siyasi kıskançlığa anlam veremedim. Bu görüntü bana 90'lı yılları hatırlatıyor. O zamanlarda da temeli atılmış ve yarıda kalmış havalimanları ve spor komplekslerini sık sık görürdük. Merkezefendi'de yaşayan hemşehrilerimizi cezalandırıyorlar. Binanın sadece iç teşrifatı kalmış ve yaz aylarında hizmete alınması için plan yapılmış. Seçimde AK Parti kaybedince, CHP'li başkan kazanınca durum ortada. Bizler kamu görevi yapıyoruz. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Şu ana kadar mecliste de hiç gündeme gelmedi. Ancak bundan sonra gelecektir. Yıllardır bekliyoruz, bu tesis ne zaman açılacak diye? " ifadelerini kullandı.

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