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Denizli'de bir garip olay... Kaza sonrası polise zor anlar yaşattılar

Denizli'de, alkollü oldukları öne sürülen 4 kişi, ters yönde ilerleyen araçlarıyla yol kenarındaki dereye uçtular. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan bu kişilerden ikisi, olay yerinde polise zorluk çıkardı. İki kadın, polislere ve gazetecilere küfür ve hakaretlerde bulunup taş atmaya teşebbüs etti. Polis, bu iki kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı, ancak bu sefer de hastanede adli muayene sırasında bir özel güvenlik görevlisine saldırıp, saçını çektikleri bildirildi.

DHA
Denizli’de bir garip olay... Kaza sonrası polise zor anlar yaşattılar

Denizli'de ters yönde ilerleyip, yol kenarındaki dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklar ile kurtulan ve alkollü oldukları öne sürülen 4 kişiden 2'si polise zorluk çıkardı. Kazazedeler arasındaki 2 kadın, polislere ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür ve hakaretler edip, taş atmak istedi. Polisin kelepçeleyerek gözaltına aldığı 2 kadın, adli muayene için götürüldükleri hastanede de özel güvenlik görevlisi kadına saldırıp, saçını çekti.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde ters yönde ilerleyen 20 AIE 106 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapacağı sırada yolun sağındaki dereye uçtu. Çevredekiler yardıma koşup, bir yandan da durumu polise bildirdi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 1'i erkek 4 kişi, deredeki otomobilden çıktı. Yardım etmek için gelen 1 kişiye de kazazedeler saldırdı. Kaza anı, otomobildekilerin araçtan çıkmaları ve yardım etmek isteyen kişiye saldırı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

UZAKLAŞIRKEN POLİS GELDİ

Daha sonra kazazede 4 kişi, olay yerinden yürüyerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada gelen polis ekiplerine, çevredekiler kazazedelerin gittiği yönü gösterdi. Polis, 4 kazazedeyi peşlerinden gidip, durdurdu. Polis, otomobili kimin kullandığını öğrenmek istedi. Ancak kazazedeler arasındaki kadınlardan S.Ş. ile A. A. polislere küfredip, hakaretler etti. Alkolün olduğu tahmin edilen ve ayakta durmakta zorlanan 2 kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de küfredip, yerden aldıkları taşları atmak istedi. Bunun üzerine polis, müdahale edip, S.Ş.'nin elindeki taşı bırakmasını sağladı. Ancak kadın, polislere direnmeye devam etti. Bunun üzerine polis, 2 kadına kelepçe takıp, gözaltına aldı.

Adli muayene için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 kadın, hastanede kadın güvenlik görevlisine de saldırıp, saçını çekti. Sağlık kontrolünün ardından 2 kadın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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