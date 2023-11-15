Yasak aşk cinayetinde kan donduran detaylar

Denizli'de yasak aşk yaşayan eşi iki çocuğunun annesi Özlem Ülker ile aynı köyde büyüdükleri çocukluk arkadaşı Yusuf Cavlak'ı infaz eden ve kendi hayatına son veren Emin Ülker'in yaptığı katliamın detayları ortaya çıktı. Denizli'de yaşanan olayda Emin Ülker, "işe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı, beklemeye başladı.

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Takip ettiği eşi Özlem Ülker'in evden çıkarak Yusuf Cavlak ile buluşması üzerine ikilinin yanlarına yaklaşarak pompalı tüfekle ikişer el ateş etti. Yusuf Cavlak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Emin Ülker olay yeri yakınlarında ölü bulundu. Emin Ülker'in katliamdan 4 saat önce "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti.