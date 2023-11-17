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Haberler Denizli Denizli'deki eskort dolandırıcıları polise yakalandı

Denizli'deki eskort dolandırıcıları polise yakalandı

Denizli’de dolandırdıkları kişilerin banka hesaplarından 37 bin 600 lira çeken eskort dolandırıcılığı şüphelileri, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Denizli’deki eskort dolandırıcıları polise yakalandı

Denizli'de Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri, dün gerçekleştirdikleri önleme çalışmalarında, durumundan şüphe edilen bir şahsın başkasına ait banka kartları ile 37 bin 600 TL para çektiği tespit etti. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde "Eskort dolandırıcılığı" suçunun işlendiği anlaşılınca, suça karışan 2 şüpheli yakalandı.

Eskort dolandırıcılığı suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen para ise mağdur vatandaşa teslim edildi.

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