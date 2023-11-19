Denizli’de eskort şebekesi çökertildi

DENİZLİ'DE tuzaklarına düşürdükleri bir kişinin hesaplarından 37 bin 600 lira çeken eskort dolandırıcıları polis tarafından yakalandı. Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri önleme çalışmalarında, durumundan şüphe edilen bir şahsın başkasına ait banka kartları ile 37 bin 600 TL para çektiği tespit etti. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde "Eskort dolandırıcılığı" suçunun işlendiği anlaşılınca, suça karışan 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Eskort dolandırıcılığı suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen para ise mağdur vatandaşa teslim edildi.