  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Birlikte eğlendiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Birlikte eğlendiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanındaki iki arkadaş alkolün etkisiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Korkuç olayda ölen gençten geriye, katilini eğlenirken telefonuyla çektiği görüntüler kaldı.

İHA
Birlikte eğlendiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Yakın arkadaşı Fuat Yıldırım (26) ile alkollü mekana giden Emre U., alkol aldıktan sonra Yıldırım ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Emre U., arkadaşı Yıldırım'ı bıçakladı. Yıldırım'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yıldırım, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine alkollü eğlence mekanına gelen Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emre U.'yu gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan Emre U., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Fuat Yıldırım'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale Korucuk Mezarlığına defnedildi. Uzun yıllardır arkadaş olan gençlerden birinin mezara diğerinin ise cezaevine gittiği olayın ardından ise hayatını kaybeden Fuat Yıldırım'ın ölmeden dakikalar önce katili olan arkadaşını eğlenirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler kaldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA