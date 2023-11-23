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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Tur otobüsündeki turistleri ölümle burun buruna geldi: 4'ü ağır 20 yaralı

Denizli'de korkunç kaza! Tur otobüsündeki turistleri ölümle burun buruna geldi: 4'ü ağır 20 yaralı

Son dakika haberi... Denizli'nin Çardak ilçesinde tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

İHA

Denizli'den Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü, kavşakta karşısına çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yol kenarında bulunan büyük yön levhasına çarparak durabildi.

Denizli’de korkunç kaza! Tur otobüsündeki turistleri ölümle burun buruna geldi: 4’ü ağır 20 yaralı

Şiddetli çarpışma nedeniyle otobüsün yön tabelasını devirdiği kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulans ile en yakın hastanelere kaldırdı.

Denizli’de korkunç kaza! Tur otobüsündeki turistleri ölümle burun buruna geldi: 4’ü ağır 20 yaralı

İtfaiye ekibi ise araç içeresinde sıkışan yolcuları, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Denizli’de korkunç kaza! Tur otobüsündeki turistleri ölümle burun buruna geldi: 4’ü ağır 20 yaralı

Denizli merkez ve çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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