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Haberler Denizli Tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3’e çıktı

Tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3’e çıktı

SEBAHATTİN ALP
Tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3’e çıktı
DENİZLİ'NİN Çardak ilçesinde, önceki gün Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), hayatını kaybettikten sonra, Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait (44) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taylandlı 15 turist taburcu edilirken, iki sürücüyle birlikte 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden rehber Mehmet İlan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü. Taylandlı 2 turistin cenazesi ise konsolosluk aracılığı ile Tayland'a gönderilecek.
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